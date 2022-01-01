Елена Синица В Перми временно ограничат движение транспорта по ул.25 октября Ограничение будет действовать до 3 октября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми временно ограничат движение транспорта по ул.25 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

Так, с 26 сентября по 3 октября проехать будет нельзя по улице 25 Октября в районе дома №23. Ограничение связано со строительством объекта инженерной инфраструктуры, поясняют в ведомстве.





До начала работ подрядчик должен расставить соответствующие знаки. Автомобилистам рекомендуют заранее выбирать маршрут следования.

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