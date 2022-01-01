Елена Синица В Пермском крае за сутки выявлено 1718 новых случаев заражения коронавирусом Скончались четыре жителя Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за сутки выявлено 1718 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

За эти же сутки госпитализировали 41 жителя Пермского края. При этом за минувшие сутки 1298 человек выздоровели, четверо умерли от заболевания.





С начала пандемии в регионе было официально подтверждено 425 223 случая заражения коронавирусом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.