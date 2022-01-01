Елена Синица В Пермском крае на 13% вырос спрос на машиностроителей С начала года предприятия открыли 2 тыс. таких вакансий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала года машиностроительные предприятия Пермского края открыли 2 тыс. вакансий, что на 13% больше, чем год назад. Об этом сообщается в исследовании портала по поиску работы hh.ru.

В основном требуется рабочий и производственный персонал. Также востребованы строители. Однако наиболее востребованы токари, слесари, сварщики и инженеры-технологи.

В среднем в машиностроительной отрасли соискателям из Пермского края готовы предложить 67,5 тыс. руб., в целом по стране — 76,2 тыс. руб.





При этом треть работодателей из машиностроительной отрасли намерена увеличить подбор кадров до конца года. Еще 14%, наоборот, снижают наём новых людей, ещё столько же полностью останавливают. У 36% компаний планы по подбору никак не изменились.





В то же время, увеличить зарплаты до конца года намерены 39% машиностроителей, ещё у 43% изменений не предвидится, а в 11% компаний возможно снижение зарплат.

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