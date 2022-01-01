Елена Синица В Прикамье грузовое судно на Каме село на мель Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в субботу, 24 сентября грузовое судно на Каме село на мель. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Как пояснили в ведомстве, грузовое судно «Кизляр» шло по направлению Соликамск —Астрахань. Судно, груженное пиломатериалами, село на мель в районе села Усть-Кондас Усольского района Пермского края.





В транспортной прокуратуре отметили, что повреждений корпуса судна, развала груза и разлива нефтесодержащих жидкостей не допущено. Пострадавших нет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.