Елена Синица Пермяки приняли участие в экологической акции «Уникальные водоёмы России» Жители города привели в порядок берег Мулянки Поделиться Твитнуть

Фото: АиФ

Пермяки подключились к экологической инициативе «Уникальные водоёмы России» — проекту, который воплощает в жизнь Всероссийское общество охраны природы при участии корпораций «Росатом» и «Норникель», а также издательский дом «АиФ».

Чистота реки





Главная цель — очистить берега тех водоёмов, которые не попали в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов». Это те места, которые очень любят жители. Планируется, что проект будет длиться не один год, а его результатом станут чистые места отдыха для жителей и гостей регионов.





«Мы планируем совместно с региональными органами исполнительной власти, ответственными за экологию и охрану природы, а также с районными администрациями приступить к системной очистке акваторий. Такие проекты должны служить примером для всех местных властей. Создание условий для бизнеса, который будет и зарабатывать, и очищать, — очень важная вещь для выработки бережного отношения к природе», — комментирует председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов.

Фото: АиФ





Жители присоединяются к акции по всей стране. Не стал исключением и Пермский край. Инициаторами экологической акции стал коллектив пермской редакции «АиФ». 21 сентября сотрудники редакции, представители районной администрации и неравнодушные пермяки вышли на берег Мулянки, чтобы привести его в порядок.





Бой стеклу





Это одно из любимых мест отдыха жителей Дзержинского района. В живописном месте у воды можно прогуляться по берегу, посидеть в тени раскидистых зелёных деревьев, устроить пикник на широкой поляне. Осенью, когда листва окрашивается в жёлтые цвета, там тоже много людей: пока погода позволяет, люди стараются чаще бывать на воздухе.





Главное украшение места — река Мулянка. Кстати, название происходит от персидского слова «мулла». По версии историков, оно пошло со времён, когда на берегу Верхней и Нижней Мулянок жили сыновья татарского князя Маметкула, который во время царствования Ивана Грозного был имамом или муллой.





На первый взгляд кажется, что мусора на поляне и вдоль берега немного. Но стоит присмотреться — и видишь сотни разбросанных по песку и траве окурков, пробок, бумажек. Не успел оглянуться — и всякой мелочи набрался целый пакет! Благо, мешков для мусора команда активистов взяла много (к концу субботника были полны все).

Фото: АиФ





А вот у воды ситуация совсем плачевная. Волонтёры собрали очень много стеклянных бутылок. Многие были разбиты, стёкла опасно торчали из земли — если ступить, можно вспороть подошву и пораниться. Отдельная боль — полиэтиленовые пакеты. У воды их было очень много. Песок под ними окрасился в чёрный цвет, в некоторых местах они плотно засели в землю. А ведь полиэтиленовые пакеты разлагаются очень долго — около 200 лет!





Случались и неожиданные находки — старое грязное кресло, матрас, автомобильные шины.

Фото: АиФ





Вместе веселее





Были на субботнике и семьи. Супруги Наталия и Андрей решили сделать доброе дело и очистить берег Мулянки, чтобы пермякам было приятнее там отдыхать. Сами они живут в другом районе, но считают, что заботиться надо обо всём городе, а не только о своём микрорайоне.





«Сначала казалось, что справимся быстро. Людей много, работать начали бодро и быстро. Но в процессе оказалось, что дел здесь немало. Мешки со стёклами были тяжёлыми, быстро переносить их не получалось. Хорошо, что со мной был муж, который помогал нам с тяжестями», — говорит Наталия.





По её словам, доброе дело очень хорошо объединяет людей и дарит позитивные эмоции на весь день.





«Здорово, что все друг другу помогали, а не разделились. Было ощущение, что мы делаем общее дело всей командой. А когда видишь результат — чистую поляну и берег — вообще душа радуется! Сегодня мы прибрались здесь, завтра кто-то ещё приберётся где-то. И так потихоньку город засияет», — говорит она.





Пермская редакция «АиФ» всегда рада участвовать в добрых делах. Приятно рассказывать читателям о хороших новостях, в том числе — ещё об одном чистом месте в городе, где можно отдохнуть в выходной всей семьёй или с компанией друзей.





«Здорово, что на следующий год пермяки придут на чистый берег. Мы убрали огромное количество стекла и мусора. Хотелось бы, чтобы жители микрорайона поддерживали здесь чистоту, потому что это прекрасная зона отдыха в черте города», — рассказала генеральный директор, главный редактор «АиФ-Прикамье» Марина Масленникова.





Кстати, как показывает практика, такой рецепт работает. Чем чище место, тем аккуратнее люди ведут себя — стараются не портить картину. И нет сомнений в том, что берег будет прибран и в следующем сезоне.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.