Андрей Стрельцов «Парма» обыграла «Минск» Эта победа позволила занять третье место на турнире в Самаре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Участием в Кубке Приматова в Самаре пермский баскетбольный клуб завершил подготовку к новому сезону.

Во второй игре турнира в субботу подопечные Евгения Пашутина встретились с БК «Минск» в матче за бронзу. Победа досталась уральцам со счётом 91:79.

Набольшее число очков за матч в составе «Пармы» набрали Брайон Аллен — 22 очка и Данила Походяев — 17.





Далее 4 октября «Парма» ждёт старт в Единой Лиге ВТБ. В столице Белоруссии пермские баскетболисты сыграют с этим же соперником.

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