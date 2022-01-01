Олег Антонов Строительство трамвайных путей на участке ул. Крисанова в Перми оценили а 136 млн рублей Рельсы должны быть проложены до ноября 2023 года Поделиться Твитнуть

YouTube

Власти Прикамья объявили конкурс на поиск подрядчика для выполнения работ по устройству трамвайных путей и контактной сети на участке ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина в Перми.

Начальная (максимальная) цена контракта — 136,036 млн руб. Из них 113,6 млн руб. предназначается для устройства трамвайных путей, а почти 10,3 млн руб. — на переустройство контактной сети. Срок выполнения — с 20 августа по 19 ноября 2023 года.

Согласно техзаданию исполнитель должен подготовить покрытие, уложить рельсы, переустроить контактную сеть.

Заявки принимаются до 12 октября 2022 года.

Работы будут проводиться в рамках второго этапа реконструкции ул. Крисанова от ул. Пушкина до ш. Космонавтов. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2025 год.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.