В Перми по ночам будут перекрывать улицу Сибирскую Поделиться Твитнуть

В Перми для проведения ремонтных работ с 23:00 до 6:00 будут перекрывать движение на ул. Сибирской. Как сообщили в Пермской дирекции дорожного движения, такой режим продлится до 26 сентября.

В дирекции уточнили, что речь идёт об участке дороги между ул. Монастырская и ул. Ленина.

Ограничения вводятся в связи с работами по переустройству подземных коммуникаций в рамках капитального ремонта ул. Сибирской.

Водителей просят учесть ограничения и внести корректировки в свои маршруты.

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