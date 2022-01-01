Андрей Стрельцов «Звезда 2005» не смогла обыграть красноярский «Енисей» Матч между женскими футбольными командами завершился вничью Поделиться Твитнуть

Соперником пермской «Звезды 2005» в поединке второго тура второго этапа чемпионата Суперлиги среди женских футбольных команд стал красноярский «Енисей». Игра прошла на поле в Перми.

Встречались соседи по турнирной таблице и матч имела важное значение для обеих команд. Несмотря на все усилия футболисток счёт так и не был открыт, ничья 0-0.

«Звезда 2005» осталась на пятом месте, а «Енисей» выше на одну ступень. Теперь подопечным Елены Сусловой предстоит игра 30 сентября, так же на родном стадионе против аутсайдера ЖФК «Рязань-ВДВ».

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