Андрей Стрельцов
«Парма» не смогла выйти в финал Кубка Приматова
В первом поединке турнира пермяки уступили нижегородцам
Пермский баскетбольный клуб прибыл в Самару для участия в Кубке Приматова. Турнир проходит 23 и 24 сентября. Первым соперником подопечных Евгения Пашутина стала команда «Пари НН» из Нижнего Новгорода. Поединок прошёл в равной борьбе. Всё решилось на последней минуте встречи.
Соперник оказался сильнее и победил со счётом 82:85. Наиболее удачно на площадке у пермяков действовали Брайон Аллен (23 очка), Тайлор Онгаве (12 очков и 6 подборов), Глеб Шейко (12 очков).
В субботу, 24 сентября, «Парма» проведёт матч за третье место.
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