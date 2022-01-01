Андрей Стрельцов «Парма» не смогла выйти в финал Кубка Приматова В первом поединке турнира пермяки уступили нижегородцам Поделиться Твитнуть

Пермский баскетбольный клуб прибыл в Самару для участия в Кубке Приматова. Турнир проходит 23 и 24 сентября.​ Первым соперником подопечных Евгения Пашутина стала команда «Пари НН» из Нижнего Новгорода. Поединок прошёл в равной борьбе. Всё решилось на последней минуте встречи.

Соперник оказался сильнее и победил со счётом 82:85. Наиболее удачно на площадке у пермяков действовали Брайон Аллен (23 очка), Тайлор Онгаве (12 очков и 6 подборов), Глеб Шейко (12​ очков).

В субботу, 24 сентября, «Парма» проведёт матч за третье место.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.