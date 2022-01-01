В Перми определили лучшую знаменную группу среди кадетских школ Поделиться Твитнуть

Сегодня состоялся второй этап проекта «Кадеты Прикамья» — конкурс смотр знаменных групп. Участниками стали представители из 10 учебных заведений со всего Пермского края.

По утвержденному положению о конкурсе жюри оценивали следующие элементы: сдача рапорта о прибытии, торжественный вынос знамени, представление знамени, склонение знамени, смена у знамени, относ знамени, сдача рапорта об окончании выступления, дисциплина строя. Командовал парадом начальник отдела военного комиссариата по Кировскому району г. Перми подполковник Мариан Берегой.

Жюри конкурса знаменных групп возглавил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края, первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Пермского края, подполковник запаса РВСН Вячеслав Григорьев. В своем вступительном слове он отметил: «Воспитание духа патриотизма, любви к Родине, готовности встать на её защиту, сегодня как никогда важны для каждого человека».

Также в жюри конкурса были приглашены: старший воспитатель — начальник курса «Пермского президентского кадетского училища имени Героя России Федора Кузьмина войск национальной гвардии РФ» Андрей Федотов; старший воспитатель — начальник курса Пермского Суворовского Военного училища Министерства Обороны РФ Александр Стром; старший воспитатель — начальник курса Пермского Суворовского Военного училища Министерства Обороны РФ Дамир Ахметов.

Пока жюри подводило итоги, кадетам была представлена реконструкция одного дня на линии фронта во время Великой Отечественной войны. Выступление провели участники учебно-практического центра Русского Боевого Искусства имени генерал-майора Юрия Ивановича Дроздова.

Согласно положению проекта, на этапе конкурса знаменных групп определили пять команд-победителей, которые проходят в третий — заключительный этап, военно-спортивные игры. Ими стали:

1. Пермский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта».

2. Пермская кадетская школа №1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В. Суворова» города Перми.

3. «Новоильинский казачий кадетский корпус имени Атамана Ермака» Нытвенского городского округа.

4. «Средняя общеобразовательная школа №136 имени полковника милиции Якова Абрамовича Вагина» города Перми.

5. «Добрянская основная общеобразовательная школа №1 (Кадетская школа)» Добрянского городского округа.

Сарсинская средняя общеобразовательная школа им. А.М. Карпова» Октябрьского городского округа, г. Сарс; «Сивинская средняя общеобразовательная школа» Сивинского муниципального округа; «Средняя общеобразовательная школа №3» Осинского городского округа — эти учебные заведения участвовали вне конкурса, но показали достойное выступление и были отмечены специальными дипломами.

В конце октября состоится третий этап — военно спортивные игры. Победитель проекта «Кадеты Прикамья» в 2022 году представит Пермский край на «Параде Памяти» в г. Самара — большом военно-патриотическом событии, посвященном военному Параду, проходившему в городе Куйбышев (г. Самара) 7 ноября 1941 года.

Напомним, ежегодно, начиная с 2014 года, региональное отделение партии «Единая Россия» Пермского края проводит смотр-конкурс «Смотр строя — парад Памяти». Мероприятие собирает более 400 воспитанников кадетских школ и классов со всего Пермского края.

В рамках реализации регионального проекта «Дети Отечества» партии «Единая Россия» Пермского края в 2022 году проект «Кадеты Прикамья» реализуется в три этапа. 9 мая в Кировском районе прошел первый этап, конкурс-смотр «Смотр строя — парад Памяти». Команды составили 14 парадных расчётов. В целом в смотре приняли участие более 400 учащихся.

Участниками стали кадеты из учебных заведений Прикамья: Кондратовской средней школы; Новоильинского казачьего кадетского корпуса им. Атамана Ермака Нытвенского городского округа; Сарсинской средней школы им. А. М. Карпова Октябрьского городского округа; Сивинской средней школы; средней общеобразовательной школы №13 г. Кунгура; Уинской средней школы; кадетской школы им. Героя Советского Союза Е. И. Францева; средней школы №3 Осинского городского округа; Добрянской основной общеобразовательной школы №1 (Кадетская школа); пермской кадетской школы №1 — «Пермский кадетский корпус им. генералиссимуса А. В. Суворова»; государственного учреждения социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Перми; пермского филиала Волжского государственного университета водного транспорта; средней школы №136 им. полковника милиции Я. А. Вагина г. Перми.

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По сообщению пресс-службы партии «Единая Россия»

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