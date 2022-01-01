Елена Синица В Перми появился публичный рейтинг перевозчиков Он опубликован на сайте МКУ «Гортранс» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми появился публичный рейтинг перевозчиков. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Поясняется, что рейтинг опубликован на сайте МКУ «Гортранс». Рейтинг будет составляться на основе данных о соблюдении расписания, выполнении рейсов, резонансных инцидентах, ДТП.





Соответственно, чем меньше нарушений у перевозчика, тем выше балл. При этом учитывается количество транспортных средств у предприятия. Это позволит поставить в равные условия и небольшие парки, и крупных перевозчиков, добавляют в ведомстве.





«Рейтинг призван внести некий соревновательный элемент и побудить перевозчиков работать не только в рамках условий контракта, а задумываться об имидже своего предприятия», — рассказал начальник МКУ «Гортранс» Вадим Паньков.

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