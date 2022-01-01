Елена Синица В Перми на несколько дней закроют движение по ул. Стахановской Причина — ремонт инженерной инфраструктуры Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми на несколько дней закроют движение по ул. Стахановской. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, временное ограничение будет действовать с 26 сентября по 2 октября на участке ул. Стахановской в районе дома № 50/5, с 26 сентября по 4 октября — в районе дома № 50.





В это время будут проводить ремонт инженерной инфраструктуры. Работы будет выполнять ООО «РКС-Инжиниринг». До начала работ подрядчик расставит соответствующие знаки. Автомобилистам необходимо заранее выбирать маршрут следования, добавили в ведомстве.

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