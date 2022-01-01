За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 1627 новых случаев COVID-19 Заболевшие выявлены в 35 территориях Прикамья Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 1627 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 491 житель в возрасте 60 лет и старше. Госпитализировано 118 человек, 1 621 выздоровел, шестеро скончались.

Новые случаи заболевания диагностированы в Перми, Березниках, Чайковском, в Пермском, Чернушинском, Верещагинском, Краснокамском, Бардымском, Суксунском, Юсьвинском, Кунгурском, Кудымкарском, Нытвенском, Большесосновском, Куединском, Частинском, Чусовском, Юрлинском, Сивинском, Соликамском, Добрянском, Оханском, Ильинском, Осинском, Чердынском, Красновишерском, Октябрьском, Берёзовском, Гайнском, Косинском, Уинском, Еловском, Ординском, Карагайском и Кишертском муниципальных и городских округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 421 916 человек, от новой коронавирусной инфекции с начала пандемии скончалось 8916 местных жителей.

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