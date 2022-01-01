Елена Синица Холдинг X5 хотел взыскать с девелопера МФЦ «IMALL Эспланада» почти 5 млн руб. за несвоевременное открытие Девелопер также подавал встречный иск Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Структура холдинга X5 хотела взыскать с девелопера МФЦ «IMALL Эспланада» 4,9 млн руб. за несвоевременное открытие. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные арбитражного суда Свердловской области.

Исковое заявление подало АО ТД «Перекресток» 26 мая. ООО «Проспект Пермь» в своем отзыве на иск отметило, что уведомляло арендатора об изменении сроков ввода торгового центра.





После этого «Проспект Пермь» подала к ТД «Перекресток» встречное заявление о взыскании 5,9 млн руб. Эта сумма включала в себя неустойку за просрочку уплаты аренды (104 тыс. руб.), неустойку за просрочку завершения строительно-монтажных и подготовительных работ (5,25 млн руб.) и неустойку за просрочку представления справки о товарообороте (590 тыс. руб.).

Однако позднее обе компании отозвали свои иски.





Ранее сообщалось , что в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде к производству принята жалоба застройщика МФЦ «IMALL Эспланада» ООО «Проспект Пермь» на решение арбитражного суда. В августе по иску прокуратуры Ленинского района Перми компания была оштрафована на 250 тыс. руб. за открытие центра без разрешения на ввод в эксплуатацию

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