Застройщик МФЦ «IMALL Эспланада» оспорит штраф за досрочное открытие торгового центра Жалобу начнут рассматривать в конце октября Поделиться Твитнуть

МФЦ «Эспланада»

Константин Долгановский

В Семнадцатом арбитражном апелляционном суде к производству принята жалоба застройщика МФЦ «IMALL Эспланада» ООО «Проспект Пермь» на решение арбитражного суда. В августе по иску прокуратуры Ленинского района Перми компания была оштрафована на 250 тыс. руб. за открытие центра без разрешения на ввод в эксплуатацию. По информации в в картотеке арбитражных дел, первое заседание назначено на 31 октября.

Напомним, на проигранном суде представитель ООО «Проспект Пермь» признала факт нарушения. Она пояснила, что 10 февраля компания получила заключение о соответствии построенного объекта градостроительным нормам, 12 февраля прошла «внутренняя презентация», а полноценный запуск торгового центра состоялся после получения разрешения на ввод его в эксплуатацию, которое было выдано 16 февраля. В ООО просили считать допущенное нарушение малозначительным и ходатайствовали об освобождении от административной ответственности.

Тем не менее, суд решил удовлетворить заявление прокуратуры и назначил ООО «Проспект Пермь» штраф.

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