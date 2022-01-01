За досрочный запуск МФЦ застройщик «iMALL Эспланада» оштрафован на 250 тыс. руб. Центр начал работу до получения разрешения на ввод в эксплуатацию Поделиться Твитнуть

МФЦ «Эспланада»

Константин Долгановский

Застройщик МФЦ «iMALL Эспланада» ООО «Проспект Пермь» по заявлению прокуратуры Ленинского района Перми привлечёно к административной ответственности. Соответствующее решение 18 августа принято Арбитражным судом Пермского края. Информация появилась на сайте суда.

В надзорном органе считают, что ООО, открыв МФЦ до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, должно быть оштрафовано за нарушение градостроительного законодательства.

Как передаёт «Коммерсант-Прикамье», в судебном заседании представитель прокуратуры настаивала на удовлетворении заявленных требований.

Представитель ООО «Проспект Пермь» сообщила, что в компании признают факт нарушения. Она пояснила, что 10 февраля компания получила заключение о соответствии построенного объекта градостроительным нормам, 12 февраля прошла «внутренняя презентация», а полноценный запуск торгового центра состоялся после получения разрешения на ввод его в эксплуатацию, которое было выдано 16 февраля. В ООО попросили считать допущенное нарушение малозначительным и ходатайствовали об освобождении от административной ответственности.

Тем не менее, суд решил удовлетворить заявление прокуратуры и назначил ООО «Проспект Пермь» штраф 250 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что ООО «Проспект-Пермь» грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн руб.

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