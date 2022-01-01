В Перми прокуратура обратилась в суд с заявлением на застройщика «iMall Эспланада» ООО «Проспект Пермь» могут оштрафовать за ввод объекта в эксплуатацию без разрешительных документов Поделиться Твитнуть

МФЦ «Эспланада»

Константин Долгановский

В картотеке Арбитражного суда Пермского края появилась информация о подачи заявления прокуратуры Ленинского района Перми с требованием привлечь к административной ответственности застройщика торгового центра «iMALL Эспланада» ООО «Проспект Пермь». При этом суть претензий пока не раскрывается.

Ранее сообщалось, что надзорный орган установил факт начала работы торгового центра «iMALL Эспланада» без получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Документ застройщик получил 16 февраля 2022 года, в то время как фактически объект начал работать 12 февраля.

Поскольку законодательством запрещается эксплуатация зданий до получения застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию, ООО «Проспект-Пермь» грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн руб.

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