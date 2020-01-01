Мария Сыропятова Прокуратура выявила нарушение при открытии «iMALL Эспланада» Материалы проверки направлены в инспекцию госстройнадзора Поделиться Поделиться Твитнуть

МФЦ «Эспланада»

Константин Долгановский

Прокуратура Ленинского района Перми установила, что торговый центр Imall «Эспланада» начал работу, не получив разрешение на ввод в эксплуатацию. Это нарушение было выявлено по итогам проверки.

Напомним, что разрешение на ввод в эксплуатацию был получен компанией-застройщиком торгового центра ООО «Проспект-Пермь» 16 февраля 2022 года, в то время как фактически объект начал работать уже 12 февраля.

Поскольку законодательством запрещается эксплуатация зданий до получения застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию, ООО «Проспект-Пермь» грозит штраф — от полумиллиона до одного миллиона рублей.

Представление и материалы по итогам проверки были направлены прокуратурой Ленинского района Перми в краевую инспекцию госстройнадзора.

Напомним, ранее в этом ведомстве заявляли, что их полномочия по контролю за вводом в эксплуатацию «iMALL Эспланада» закончены после выдачи положительного заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации.

Однако, в прокуратуре Ленинского района Перми считают, что именно инспекция госстройнадзора должна решать вопрос о привлечении застройщика ООО «Проспект-Пермь» к административной ответственности.





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