В Перми меняется расписание четырёх автобусных маршрутов Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

Автобусы, которые работают на четырёх городских маршрутах в Перми, будут ездить быстрее. Об этом ТК «Рифей» сообщили в городском департаменте транспорта.

Так, с 27 сентября на протяжении всего дня корректируются графики движения автобусных маршрутов № 3, 40, 45 и 51. Автобусы будут двигаться быстрее, и время в пути сократится.

Также изменится расписание автобусного маршрута № 4. В утреннее время добавляется отправление в 05:39 от конечной остановки «М/н Нагорный». Кроме того, автобусы маршрута № 51 будут отправляться от остановки «Торговый центр Речник» в 21:30 вместо 21:21.

Актуальное расписание и движение городского общественного транспорта доступно в режиме онлайн на сайте МКУ «Гортранс».

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