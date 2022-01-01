Максим Артамонов корреспондент Ростуризм: «Если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно» В федеральном агентстве по туризму прокомментировали возможность путешествий в период частичной мобилизации Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава федерального агентства по туризму Зарина Догузова в своём telegram-канале прокомментировала вопросы россиян по поводу туристических поездок в условиях объявленной частичной мобилизации.

По её словам, граждане России могут отправляться в путешествие, если не получили повестку из военкомата.

«Вижу все многочисленные вопросы в комментариях касательно туристических поездок в период частичной мобилизации — как за рубеж, так и внутри страны. Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент — если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно», — написала она.

Догузова также уточнила, что в ведомстве «нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне», а за уточнениями «можно обратиться в военкомат, к которому приписаны».

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны и подписал соответствующий указ. Призывать будут тех, кто состоит в запасе или проходил службу в рядах Вооружённых сил.

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