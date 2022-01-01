Андрей Стрельцов «Молот» обыграл ХК «Тамбов» Победитель был определён в серии буллитов Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Хоккеисты «Молота» в рамках чемпионата ВХЛ выиграли четвёртый матч выездной серии. На этот раз игра состоялась в Тамбове.

Пермяки сумели первыми отличиться. Гол во второй 20-минутке забил Максим Берёзкин. «Молот» забил и в третьем периоде — отличился Камиль Шиафотдинов, но две пропущенные шайбы не позволили победить в основное время. Как и в поединке с «Дизелем» во вторник, были назначены буллиты. Но если в Пензе пермская команда уступила, то в Тамбове «Молот» оказался удачливее соперника.

Теперь подопечных Альберта Логинова ожидает ещё одна выездная игра, 30 сентября в Альметьевске против местного «Нефтяника».

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