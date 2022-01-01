Андрей Стрельцов
«Молот» обыграл ХК «Тамбов»
Победитель был определён в серии буллитов
Хоккеисты «Молота» в рамках чемпионата ВХЛ выиграли четвёртый матч выездной серии. На этот раз игра состоялась в Тамбове.
Пермяки сумели первыми отличиться. Гол во второй 20-минутке забил Максим Берёзкин. «Молот» забил и в третьем периоде — отличился Камиль Шиафотдинов, но две пропущенные шайбы не позволили победить в основное время. Как и в поединке с «Дизелем» во вторник, были назначены буллиты. Но если в Пензе пермская команда уступила, то в Тамбове «Молот» оказался удачливее соперника.
Теперь подопечных Альберта Логинова ожидает ещё одна выездная игра, 30 сентября в Альметьевске против местного «Нефтяника».
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