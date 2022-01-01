За мобилизованными гражданами сохранят рабочие места Соответствующее постановление приняло правительство РФ Поделиться Твитнуть

Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Соответствующее постановление подписал председатель кабмина РФ Михаил Мишустин.

Документ вносит необходимые изменения в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 году.

Трудовые договоры с призванными по мобилизации гражданами будут приостанавливаться, а не расторгаться. Их рабочие места будут сохранены.

Сообщается, что решение принято для обеспечения социально-трудовых гарантий граждан. Оно распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.