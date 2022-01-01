Андрей Стрельцов «Парма» подписала контракт с российским форвардом За пермский клуб будет выступать Павел Антипов Поделиться Твитнуть

Пермский БК «Парма» подписал контракт с российским форвардом Павлом Антиповым. Соглашение между сторонами начнёт действовать после прохождения игроком медкомиссии, оно рассчитано до конца ноября. Есть ли возможность пролонгации договора, на официальном сайте БК «Парма» не уточняется.

Игроку 31 год, прошлый сезон выступал за «Нижний Новгород», за который провёл 19 матчей Лиги ВТБ.​ ​ Берега Волги Антипов покинул по истечении срока контракта в мае.

Ранее игрок выступал за такие известные клубы, как УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань».

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