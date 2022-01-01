Судебные приставы опечатали офисный центр на ул. Ленина в Перми Объект могут продать на торгах из-за долгов владельцев Поделиться Твитнуть

На исполнении у судебных приставов находится производство о взыскании с ООО «Группа предприятий АРТЭКС», его гендиректора и ещё одного физлица задолженности по кредитному договору на сумму 5,8 млн руб. В целях обеспечения возврата долга финансовая организация через суд добилась обращения взыскания на залоговое имущество — офисный центр на ул. Ленина, 38а.

Судебные приставы наложили арест на недвижимость. Если в ближайшее время должники не выплатят долг, помещения будут реализованы на торгах.

Площадь арестованного центра — 230 кв. м.

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