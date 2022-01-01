Максим Артамонов корреспондент На Украине погиб военнослужащий из Добрянки Дмитрию Леонтьеву было 25 лет Поделиться Твитнуть

Дмитрий Леонтьев

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В ходе спецоперации РФ на территории Украины погиб военнослужащий из Добрянского округа Дмитрий Леонтьев. Об этом сообщает издание «Зори Плюс».

Дмитрий родился в деревне Лунежки и вырос в многодетной семье — был шестым ребёнком, самым младшим. Он окончил школу в Полазне, а в 2020 году его призвали в армию. Служил в танковых войсках.

После срочной службы работал в строительной бригаде в Крыму и Москве. В мае этого года молодой человек решил добровольцем участвовать в спецоперации.

В последний раз он связывался с семьёй 10 июня, а 20 сентября его родным сообщили, что молодой человек погиб. Сейчас тело погибшего солдата находится в Ростовской области.

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