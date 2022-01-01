Елена Синица Для резидентов особой экономической зоны в Прикамье одобрили налоговые льготы Их освободили от транспортного налога Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Для резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) в Прикамье одобрили налоговые льготы. Соответствующее решение было принято на заседании краевого парламента 22 сентября.

Так, для резидентов ОЭЗ установили пониженную налоговую ставку 0% в течение первых пяти налоговых периодов, 5% с шестого по десятый налоговый период и 13,5% по истечении десяти налоговых периодов.





Кроме этого, резидентов ОЭЗ освободили от уплаты транспортного налога в отношении грузовых автомобилей и других самоходных транспортных средств. Эту льготу будут предоставлять в течение десяти лет после регистрации транспортного средства.





Ранее председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным было подписано постановление о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) «Пермь». Пермская ОЭЗ относится к зонам промышленно-производственного типа, где будут реализовываться проекты в области машиностроения, металлообработки, нефтехимии, информационных технологий и в других направлениях.

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