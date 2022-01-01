Елена Синица В краевой закон о методиках распределения межбюджетных трансфертов внесли поправки Решение принято на пленарном заседании краевого парламента Поделиться Твитнуть

Законодательное собрание Пермского края

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Краевой парламент принял в двух чтениях поправки в региональный закон о методиках распределения межбюджетных трансфертов. Решение принято на пленарном заседании Заксобрания 22 сентября.

Из действующей схемы расчёта исключили налоговый потенциал по транспортному налогу, но добавили налоговый потенциал по налогу УСН.





Кроме этого, есть изменения, касающиеся преобразованных территорий (объединение двух и более округов). Для них будут использовать среднее значение прежних индексов расходов муниципалитетов. Такое правило будет действовать, если рассчитанный индекс для преобразованного округа оказался меньше, чем до процесса объединения. Условие будет действовать в течение трёх лет после образования нового муниципалитета.





Помимо этого, расширили применение коэффициента неблагоприятности климатических условий при расчёте дотаций. Эта поправка необходима из-за влияния климатических различий на расходы местных бюджетов по содержанию муниципальных учреждений.





Коэффициент будут учитывать в отношении местных вопросов образования, детского отдыха, содержания библиотек и культурного досуга.





Изменения предлагается учитывать при формировании бюджета на 2023-2025 годы.





Отметим, что депутаты краевого парламента демонстрируют высокую явку. В заксобрании уточнили, что на пленарном заседании отсутствовали два депутата: Виктор Баранов (производственная необходимость) и Анатолий Маховиков (командировка).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.