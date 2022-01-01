Елена Синица С 2023 года в Пермском крае учителя и врачи смогут получить земельные участки бесплатно Законопроект поддержан во втором чтении Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 2023 года в Пермском крае учителя и врачи смогут получить земельные участки бесплатно. Соответствующее решение принято во втором чтении на пленарном заседании краевого парламента.

Участки будут предоставлять в собственность для индивидуального жилищного строительства.





При этом участки будут располагаться в населённых пунктах с численностью менее 10 тыс. чел. Предельный минимальный размер участка предлагается установить в 0,10 га.





Кроме этого, будет предусмотрен возврат части стоимости земельного участка в доход муниципального образования (где был предоставлен участок) в случае расторжения трудового договора до истечения пятилетнего срока.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.