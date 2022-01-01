За прошедшие сутки в Прикамье диагностировано почти 2 тыс. новых случаев COVID-19 Пять человек скончались Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 1998 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 635 жителей в возрасте 60 лет и старше. Госпитализированы 92 человека, 1433 выздоровели, скончались пятеро.

Новые случаи заболевания диагностированы в Перми, Чайковском, Губахе, Кизеле, Березниках, в Пермском, Краснокамском, Чернушинском, Суксунском, Кудымкарском, Верещагинском, Куединском, Частинском, Юсьвинском, Большесосновском, Чусовском, Кунгурском, Нытвенском, Юрлинском, Лысьвенском, Оханском, Сивинском, Соликамском, Добрянском, Ильинском, Горнозаводском, Красновишерском, Октябрьском, Осинском, Александровском, Берёзовском, Чердынском, Гайнском, Ординском, Уинском, Кочёвском, Еловском, Карагайском и Кишертском муниципальных и городских округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 420 289 человек, скончавшихся 8910.





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