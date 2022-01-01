Пермская филармония приглашает на концерты джазовой, фортепианной и хоровой музыки Поделиться Твитнуть

С концертом «Новая классика» (6+) выступит квартет саксофонов GRADIENT — замечательное культурное явление Екатеринбурга. 2022 год — юбилейный для Квартета. Вот уже 10 лет он радует слушателей разнообразием творческих идей и богатством репертуара. Музыканты готовы к любым экспериментам и поискам! Об этом говорит и название ансамбля — «Градиент», символизирующее изменение и обновление.

Концертная программа откроется музыкой выдающегося композитора второй половины XIX века, мастера музыкальных миниатюр Анатолия Лядова. Прозвучит его Скерцо — вторая часть струнного квартета на тему B-La-F — совместное произведение Римского-Корсакова‎‎, Лядова, Бородина‎‎ и ‎‎Глазунова‎, сочинивших в нём по одной части. Квартет был поднесён авторами близкому и дорогому для них человеку, музыкальному деятелю М.Р. Беляеву в день его именин; в названии квартета читается его фамилия Be-la-eff. Скерцо, написанное Лядовым в свойственной ему юмористической манере, обладает особым изяществом и тонкостью мелодического рисунка.

Сочинения молодого композитора Анастасии Беспаловой исполняют лучшие музыканты в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Её музыка — образная и яркая, заряженная ритмической энергией, покоряет своим богатым мелодизмом и искренностью. На концерте будет исполнен Квартет для саксофонов «Большая прогулка». Это произведение Беспаловой не только прочно вошло в репертуар коллектива «Градиент», но и стало его украшением.

Также прозвучит произведение современного японского композитора Такаси Ёсимацу — динамичная, как биение разгорячеёного пульса, и увлекательная сюита Atom Hearts Club («Клуб атомных сердец»). Музыка Ёсимацу опирается на широкий спектр музыкальных влияний. В ней сочетаются поп-жанры с гармоническим богатством и ритмической энергией джаза и рока, трансовый драйв минимализма с тонким мелодическим лиризмом. Ёсимацу называет себя новолириком и неоромантиком. Сюита Atom Hearts Club в 4-х частях — дань уважения композитора классическим и прогрессивным рок-группам, таким как ELP, Beatles, Pink Floyd и Yes.

Филип Гласс считается самым исполняемым американским композитором. Он один из основателей минималистского стиля, во многом повлиявшего на звуковой облик современной музыки. Сам композитор предпочитает определять свои произведения как «музыку с повторяющимися звуками». В программе вечера — «Концерт для квартета саксофонов» Филипа Гласса — замечательное произведение в очень коротких четырёх частях, больше похожих на эскизы: в них пульсирующий джазовый ритм, нежнейший лиризм, пышные гармонии и яркие оркестровые цвета.

На концерте также прозвучат: яркие и выразительные Пьесы Дмитрия Шостаковича; эмоционально насыщенные, контрастные Багатели (небольшие лёгкие пьесы) венгерского композитора Дьёрдя Лигети; замечательное, очень пронзительное произведение Songs for Tony (1 часть) Майкла Наймана, посвящённое памяти друга Тони Симмонса; современное сочинение уральского композитора Александра Жемчужникова — сюита «Объекты».

Завершится концертный вечер виртуозными джазовыми пьесами Чика Кореа — одного из основоположников стиля джаз-рок.

Прямая трансляция концерта состоится в Губахе, Кунгуре, Ильинском, Чернушке, Осе, Скобелевке, Орде, Белоево, Красном Яре, Большой Соснове, Чёрмозе, Чайковском, Кудымкаре, Оханске, Новых Лядах, Чердыни, Верх-Иньве и Верещагино.

24 сентября в 19.00. Органный концертный зал.

Свой сольный концерт (6+) представит знаменитый пианист, заслуженный артист России Борис Березовский. Прозвучат произведения великих классиков — Бетховена, Прокофьева, Шопена, Скрябина и Шостаковича.

Борис Березовский широко известен как выдающийся пианист-виртуоз. «Бесспорно, он истинный последователь великой русской фортепианной школы», — журнал Gramophone.

В 1988 году, после дебюта в Wigmore Hall («Вигмор-холл») — известном концертном зале Лондона, газета The Times охарактеризовала его как «исключительно перспективного артиста с ослепительными виртуозными возможностями и огромной артистической властью». Ярким подтверждением тому стала Золотая медаль, завоёванная в 1990 году на Международном конкурсе им. Чайковского в Москве.

Борис Березовский носит звание Steinway Artist. С 2019 года — он преподаватель по классу фортепиано Московской специальной музыкальной школы им. Гнесиных.

В программе концерта: вдохновенная музыка многогранных сонат Людвига ван Бетховена (№ 27 Ми минор, № 28 Ля мажор) и Александра Скрябина (№ 5 Фа-диез мажор); выразительные и романтически взволнованные пьесы из сюиты «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева, пленительные Вальсы Фридерика Шопена и совершенные прелюдии из знаменитого фортепианного цикла «Двадцать четыре прелюдии для фортепиано» Дмитрия Шостаковича.

«Каждый раз, когда я попадаю на его концерты, удивляюсь изумительному звучанию и неожиданно нежным, невероятно дымчатым созвучиям, которые выходят из его огромных рук», — говорит композитор Александр Чайковский о пианисте Борисе Березовском.

28 сентября в 19.00. Органный концертный зал.

Международному дню музыки посвящает свою премьерную программу (6+) Уральский государственный камерный хор Пермской краевой филармонии (художественный руководитель и главный дирижёр — народный артист России Владислав Новик).

В концертной программе «Любовь, мечты, желания и надежды» прозвучат произведения композиторов XX-XXI веков: Ю. Гальперина, А. Изосимова, Н. Сидельникова, В. Гаврилина, Г. Свиридова, Ю. Фалика.

Уральский государственный камерный хор (УГКХ) под управлением народного артиста России Владислава Новика зарекомендовал себя как один из лучших российских хоровых ансамблей. Ему подвластно исполнение самых сложных произведений — классических и современных. Именно Уральскому камерному хору часто доверяют премьерные исполнения своих произведений современные композиторы, к числу которых относятся Ю. Гальперин и А. Изосимов.

1 октября в 19.00. Органный концертный зал.

По сообщению пресс-службы Пермской филармонии

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.