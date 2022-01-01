Завершился ремонт стелы на въезде в Мотовилиху Восстановленный объект вернулся на своё место у Северной дамбы Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В администрации Мотовилихинского района Перми сообщили, что завершили монтаж отремонтированных букв. Их отчистили от старой краски, покрыли новой и заменили основание стелы.

Формат и вид надписи остались прежними: буквы серого цвета с тыльной стороны и красного — со стороны въезда в район.

В районном отделе благоустройства добавили, что каждая буква индивидуально восстанавливалась в местах, повреждённых коррозии, буквы были окрашены порошковой краской и в дальнейшем запекались в специальных печах.

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