Елена Синица Краевой парламент принял поправки в бюджет в первом чтении Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты краевого Законодательного собрания приняли поправки в бюджет в первом чтении. Решение принято на пленарном заседании 22 сентября.

В частности, поддержана инициатива о выделении 500 млн руб. на поддержку Луганской и Донецкой народных республик.





«Пермский край, как и другие регионы России, не останется в стороне. Речь идёт о помощи братским народам, тем, кто сегодня стремится стать с нами одним целым. Разве можем мы поступить иначе?» — заявил спикер краевого парламента Валерий Сухих.





Кроме этого, 193,3 млн руб. будет направлено муниципалитетам на выравнивание бюджетной обеспеченности. Средства пойдут на повышение зарплат работников учреждений культуры и педагогов дополнительного образования в целях исполнения «майских указов» президента.





Помимо этого, увеличено финансирование медицинской помощи в условиях дневного стационара для онкобольных. На эти цели выделены более 670 млн руб.

В целом, принятие поправок позволило увеличить доходную и расходную части бюджета на 3,5 млрд руб. в 2022 году, на 2 млрд руб. — в 2023-м и на 1,1 млрд руб. в 2024-м.

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