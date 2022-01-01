Елена Синица Расходы краевого бюджета за полгода составили 90,7 млрд руб. Профицит бюджета за это время составил 19,8 млрд руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам первого полугодия доходы краевого бюджета составили 110,5 млрд руб., это 56,2% от годового плана. Об этом на заседании комитета по бюджету в краевом парламенте заявила министр финансов Пермского края Екатерина Тхор.

В то же время, расходы за этот период составили 90,7 млрд руб. Это 39,7% от годового плана. Таким образом, в первом полугодии бюджет исполнен с профицитом в 19,8 млрд руб. По итогам года доходы региональной казны должны будут составить 196,7 млрд руб., расходы 228,7 млрд руб., дефицит бюджета достигнет 31,9 млрд руб. Госдолг составит 30,8 млрд руб.





Члены комитета по бюджету поинтересовались, какая предполагается динамика доходов в 2023 и 2024 годах. По прогнозам краевого минфина, ожидается небольшой прирост.





Первый зампредседателя краевого правительства Ольга Антипина подчеркнула, что при планировании региональное правительство придерживается сдержанных прогнозов в отношении доходов.





«Реалистичность нашего бюджета обеспечивается достаточно пессимистичными прогнозами в отношении доходной части», — сказала Антипина.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.