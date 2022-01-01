В Прикамье чиновники выдавали разрешение на ввод жилья без экспертизы Поделиться Твитнуть

Прокуратура выявила нарушения в деятельности администрации Большесосновского округа Пермского края при выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирных домов. Об этом сообщает «Рифей».

Как установили специалисты надзорного органа, за 2020 и 2021 годы на территории района было построено три четырёхквартирных одноэтажных дома, а председатель комитета земельных и имущественных отношений выдал разрешающие документы на их эксплуатацию без проведения экспертизы проектной документации.

По постановлению прокурора должностное лицо привлечено к административной ответственности. Виновному назначен штраф 20 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.