Елена Синица За полгода в приоритетные стройки в Прикамье вложили 4,6 млрд руб. Бюджет по объектам образования и здравоохранения исполнен на 32% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среду, 21 сентября, в краевом парламенте состоялось заседание комитета по бюджету. На нем глава регионального минфина доложила об исполнении инфраструктурных расходов.

Так, за полгода было профинансировано 50 объектов, входящих в адресную инвестиционную программу. Общая сумма вложений составила 4,6 млрд руб. По словам Тхор, за год расходы на эту категорию выросли в пять раз.





В числе профинансированных 22 объекта здравоохранения, 14 объектов образования, шесть — культуры, три — спортивных.





При этом расходы на объекты здравоохранения и образования исполнены на 32% от годового плана (1,9 млрд и 979 млн руб. соответственно), на спортивные объекты — 33% (306 млн руб.) и на объекты культуры 35% (1,3 млрд руб.).

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