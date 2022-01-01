Елена Синица В краевом минфине ожидают снижение доходов от налога на прибыль Сейчас план по доходам от этого налога исполнен на 70,4% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В краевом министерстве финансов ожидают снижение доходов от налога на прибыль. Об этом в ходе комитета по бюджету в краевом парламенте заявила глава ведомства Екатерина Тхор.

Так, годовой план по доходу от налога на прибыль организаций исполнен исполнен на 70,4% (46,2 млрд руб.), от НДФЛ на 43,4% (17,3 млрд руб.), от налога на имущество — на 54,7% (7 млрд руб.).





В целом, министерство фиксирует положительную динамику по всем видам налоговых поступлений. Наибольший прирост демонстрирует налог на прибыль организаций — 127% к показателям 2021 года.





Тем не менее, Екатерина Тхор отметила, что ситуация меняется: «На сегодня ситуация уже другая — на 19 сентября показатель составляет 96%. Мы видим снижение динамики, поэтому дополнительного дохода по этому виду налога не ожидаем», — отметила министр.

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