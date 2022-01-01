Ротонда в Парке Горького закрывается на реставрацию Работы будут закончены к 300-летию Перми Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

В Пермском парке им. Горького начали подготовку Ротонды к реконструкции: на объекте устанавливают строительные леса и ограждение по периметру.

В администрации парка сообщили, что план реставрации памятника архитектуры был разработан ООО «Лидерстрой» по заказу Парка им. Горького на основе исторического проекта. Работы выполнит ООО «Пермстройреставрация». Срок окончания реставрации — 2023 год.

Ротонда была построена к приезду в Пермь императора Александра I в 1824 году. Автор — архитектор Иван Свиязев. Памятник архитектуры выполнен в классическом стиле. Белый цвет создает ощущение, что Ротонда выполнена из камня. На самом деле весь объект сооружён из дерева, поэтому регулярно нуждается в уходе и обслуживании.

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