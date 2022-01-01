Елена Синица Пермяки смогут посмотреть «Сердце пармы» с 5 октября Фильм покажут в кинотеатре «Кристалл» Поделиться Твитнуть

Съёмки фильма «Сердце Пармы» в Губахе

Константин Долгановский

Жители Перми смогут первыми фильм «Сердце пармы». Предпремьерный показ состоится 5 октября в кинотеатре « Кристалл» киносети «Синема парк».

Согласно расписанию на сайте кинотеатра, фильм покажут 5 октября в 19:30. Стоимость билета — 700 рублей. Уточняется, что в стоимость билета входит мероприятие перед премьерой в воссозданной съёмочной площадке. Широкая премьера запланирована на 6 октября.





Съёмки фильма проходили в 2019 и 2020 годах в Пермском крае. На окраине Губахи была выстроена древняя Чердынь с крепостной стеной, церковью и избушкой. После окончания съёмок декорации решили не разбирать, и сейчас они являются туристической достопримечательностью города, где можно найти и другие следы съёмочного процесса: деревянные идолы собраны на горнолыжном курорте около ресторана «Монблан», а корабль установлен возле театра «Доминанта».





Режиссёр фильма — Антон Мегердичев, в главных ролях — Александр Кузнецов (князь Михаил) и Елена Ербакова (Тичерть), снимались также Евгений Миронов, Фёдор Бондарчук, Сергей Пускепалис и другие актёры. Компания-производитель — «Централ партнершип».

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