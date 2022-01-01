Максим Артамонов корреспондент По решению суда в Перми аннулирована лицензия у УК «Этажи» В отношении директора управляющей компании возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования краевой инспекции Госжилнадзора об аннулировании лицензии управляющей компании «Этажи», которая управляла многоквартирными домами в Перми. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В июне этого года УК «Этажи» неоднократно привлекалась к административной ответственности, так как препятствовала проведению проверок со стороны Госжилнадзора. В результате ведомство обратилось в суд заявлением об аннулировании лицензии этой компании. В управлении УК «Этажи» было порядка 25 многоквартирных домов.

«Сведения об этих домах были исключены из реестра или в связи с принятием собственниками домов решений по выбору иных УК, или за недобросовестное отношение компании к исполнению своих обязанностей», — пояснил начальник инспекции Александр Евсюков.

Напомним, в марте этого года приставы возбудили уголовное дело в отношении экс-директора управляющих компаний Сергея Шестакова за сокрытие арестованного автомобиля.

Сведения о Шестакове, который руководит управляющими компаниями ООО «УК «Этажи» и ООО «УК «Два», были внесены в реестр дисквалифицированных лиц минстроя России.





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