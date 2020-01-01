Двух руководителей управляющих компаний Перми временно лишили права на работу в отрасли Дисквалифицированы директора ООО «УК «Этажи», ООО «УК «Два» и ООО «Комфорт-Сервис» Поделиться Поделиться Твитнуть

Сведения о Сергее Шестакове, как о руководителе пермских управляющих компаний ООО «УК «Этажи» и ООО «УК «Два», внесены в реестр дисквалифицированных лиц минстроя России. Вступили в законную силу постановления мирового судьи города Перми.

Таким образом, до 12 ноября 2022 года Шестаков лишен права на сдачу квалификационного экзамена и получение аттестата, позволяющего возглавлять какую-либо управляющую компанию.

Как сообщает газета «Пятница», административные дела из-за недобросовестной работы Шестакова на посту директора были заведены после проверок Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края. Руководитель управляющих компаний игнорировал предписания ИГЖН и не выполнял их в срок.

В Инспекции также сообщили, что по аналогичным основаниям в реестр дисквалифицированных лиц внесён директор ООО «Комфорт-Сервис» Кирилл Шачков. Сведения о нём будут находиться в документе до 21 июня 2022 года.

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