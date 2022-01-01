Елена Синица В августе годовая инфляция в Пермском крае составляла 15,4% Это выше общероссийского показателя Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В августе годовая инфляция в Пермском крае снизилась и составила 15,4%. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на Пермское отделение Банка России.

При этом по ПФО инфляция в августе составляла 14,78%, в стране в целом — 14,3%.





В годовом выражении снизился темп прироста цен на продовольственные товары. Снижение составило 0,8%, рост цен составил 17,07%. Замедление темпа прироста связывают с расширением предложения на фоне роста отечественного производства и с укреплением рубля.





В то же время, темп прироста цен на непродовольственные товары снизился на 1,43% и составил 17,17%. Это обосновано охлаждением потребительского спроса, расширением внутреннего предложения отдельных товаров.

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