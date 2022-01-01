Елена Синица В ходе спецоперации на Украине погиб военный из Юрлинского округа Ивану Андрееву было 33 года Поделиться Твитнуть

В ходе спецоперации на Украине погиб военный из Юрлинского муниципального округа — 33-летний Иван Андреев. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на администрацию округа.

Администрация округа выразила соболезнования родным и близким погибшего.





«Это невосполнимая боль утраты. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.





Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам страны объявил о начале частичной мобилизации.

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