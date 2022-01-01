Елена Синица
В ходе спецоперации на Украине погиб военный из Юрлинского округа
Ивану Андрееву было 33 года
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В ходе спецоперации на Украине погиб военный из Юрлинского муниципального округа — 33-летний Иван Андреев. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на администрацию округа.
Администрация округа выразила соболезнования родным и близким погибшего.
«Это невосполнимая боль утраты. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам страны объявил о начале частичной мобилизации.
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