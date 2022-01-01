На ул. КИМ в Перми горит нежилое здание В тушении задействованы 24 сотрудника МЧС Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В среду, 21 сентября, около 13.00 в МЧС поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании по адресу: Пермь, ул. КИМ. К месту возгорания направлены 24 человека личного состава и 7 единиц техники.

В настоящий момент установлено, что происходит открытое горение на втором этаже дома на площади 100 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

В Гортрансе рассказали, что в связи с работой пожарных автобусы № 4 в оба направления следуют по улицам Лебедева и Тургенева.

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