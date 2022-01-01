Максим Артамонов корреспондент В Перми суд наложил арест на имущество бизнесмена и политика Константина Окунева и его супруги Они не смогут проводить регистрационные действия с двумя автомобилями Mercedes и 30 акциями Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Имущество оппозиционного политика и бизнесмена, бывшего владельца сети «Добрыня» Константина Окунева и его супруги Ирены Окуневой попало под обеспечительные меры. Наложить арест на имущество потребовал кредитор Окунева ООО «СБК Уран». Это было сделано в рамках дела о банкротстве ООО «Ветеран-2» (структура сети «Добрыня»), сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Константин Окунев и супруга не смогут проводить регистрационные действия в отношении двух автомобилей, которые находятся у них в совместной собственности, — Mercedes-Benz GL 400 и Mercedes-Benz CLS 350.





Также суд постановил запретить АО «Регистратор Интрако» регистрировать отчуждение 20 обыкновенных акций ЗАО «УК «Эрнест»». Эта компания была учредителем «Добрыни» и принадлежала супруге бизнесмена. Кроме того, налоговой службе запрещено регистрировать отчуждение 2/12 доли в уставном капитале ООО «Развлекательный центр «Вознесенский»» (управляет бывшим ТЦ «Добрыня» по ул. Юрша, 62).





Продуктовая сеть «Добрыня» открылась в Перми в 1999 году и просуществовала до 2015 года, когда была признан а банкротом. В мае 2018 года было открыто конкурсное производство в отношении ООО «Ветеран-2». Общество владело коммерческой недвижимостью в Пермском крае, а также земельными участками. Кредиторы пытаются вернуть их в конкурсную массу должника.





В 2017 году размер кредиторской задолженности ЗАО «Добрыня» перед ООО «СБК Уран» составлял порядка 94 млн руб. А общий размер задолженности «Добрыни» на тот момент достигал более 300 млн руб.





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