«Добрыня» взыщет убытки с хладокомбината «Созвездие»

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Фото: Константин Долгановский

14 июня состоялось собрание кредиторов ЗАО «Добрыня», итогом которого стало решено произвести расчёт и составить иск в Арбитражный суд Пермского края о взыскании с ПХК «Созвездие» как минимум 50 млн руб. в пользу кредиторов, пострадавших от действий по банкротству ЗАО «Добрыня».

Расчёт суммы возмещения примерный.

«Не меньше месяца надо будет собирать все данные по бухгалтерскому отчёту и анализировать их», — пояснила экс-ликвидатор розничной сети Виктория Буторина.

По словам конкурсного управляющего ЗАО «Добрыня» Алексея Безденежных, в ходе голосования двое кредиторов (ИФНС России и Торговый дом «Всполье») воздержались. Первый, по его мнению, занимает нейтральную позицию в споре с «Добрыней» так как ХПК «Созвездие» является одним из крупнейших налогоплательщиков в крае, а второй на данный момент имеет рабочие отношения с ХПК «Созвездие».

По словам Виктории Буториной, как бы то ни было точку в этом споре поставит суд.

«Сегодня же сам факт подтверждения экспертами факта рейдерского захвата для нас говорит о многом и подтверждает то, что звучало как версия три года назад. Мы надеемся, что нам удастся не только, как уже доказано, подтвердить непосредственное участие «Созвездия» в банкротстве сети, но и взыскать денежные средства», — пояснила она.

Напомним, сейчас размер кредиторской задолженности ЗАО «Добрыня» перед ООО «СБК Уран», которое и инициировало собрание кредиторов, а также обязало конкурсного управляющего сформулировать исковые требования, составляет порядка 94 млн руб. Общий размер задолженности «Добрыни» достигает более 300 млн руб.

6 апреля суд вынес заключение о незаконности действий судебных приставов, в результате чего должен был быть разблокирован банковский счёт и прекращено исполнительное производство в отношении ЗАО «Добрыня», а товары, изъятые в августе-сентябре 2014 года, возвращены.

Однако приставы в ответ возбудили новое дело в отношении ЗАО «Добрыня» уже по второму заявлению ПХК «Созвездие».

Также в марте хладокомбинат настаивал на проведении повторной экспертизы. Первая была проведена в феврале-декабре 2016. Результаты экспертизы появились в конце февраля 2017 года. После этого в конце мая 2017 года ООО «СБК Уран» обратилась с предложением о проведении собрания кредиторов. Алексей Безденежных поясняет:

«СБК Уран» — это структура, занимающаяся проблемными задолженностями Сбербанка. Размер кредиторской задолженности перед ХПК «Созвездием» составляет порядка 21 млн руб., то есть, примерно, та сумма, которая была сформирована изначально. За все эти три года была выплачена небольшая сумма: были погашены требования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, и небольшая сумма была компенсирована по энергоресурсам, в то время как арендные платежи не гасились вообще, но были взысканы в судебном порядке».