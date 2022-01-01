Елена Синица В Прикамье расходы на нацпроекты в первом полугодии исполнены на 32,1% На реализацию нацпроектов в регионе потратили 9,5 млрд руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье расходы на нацпроекты в первом полугодии исполнены на 32,1% от плана. Об этом на заседании комитета заксобрания по бюджету сообщил председатель Контрольно-счётной палаты (КСП) Геннадий Тушнолобов.

По данным на 1 июля, на реализацию национальных проектов в регионе потратили 9,5 млрд руб. (в планах — 29,6 млрд руб.). Однако процент исполнения расходов в первом полугодии 2022 года выше, чем за аналогичный период 2021-го, отметил Тушнолобов.





Так, по итогам полугодия нулевое исполнение замечено по нацпроектам «Международная кооперация и экспорт» и «Туризм и индустрия гостеприимства».





«Касаемо «Международной кооперации», соглашение на предоставление субсидий было заключено уже на 1 июля. На сегодня средства использованы в полном объёме. По «Туризму» такое исполнение, потому что краевая нормативная база находится в стадии разработки», — пояснил Тушнолобов.





Также низкое расходование средств замечено по нацпроектам «Здравоохранение» (17,6%) и «Жильё и городская среда» (17,4%). Наиболее высокое исполнение расходов по нацпроектам «Безопасные качественные дороги» — 49,2%, «Демография» — 49,1%.





В целом, уровень контрактации по национальным проектам составил 81,3%, заключил Тушнолобов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.