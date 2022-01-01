За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 1365 новых случаев COVID-19 Госпитализированы 119 человек, 1502 выздоровели, четверо скончались Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 1365 новых случаев COVID-19. Среди зараженных 418 жителей в возрасте 60 лет и старше. Госпитализированы 119 человек, 1502 выздоровели, четверо скончались.

Новые случаи заболевания диагностированы в Перми, Чайковском, Губахе, Кизеле, Березниках, в Пермском, Чернушинском, Краснокамском, Верещагинском, Кудымкарском, Юсьвинском, Суксунском, Кунгурском, Частинском, Нытвенском, Звеёдном, Юрлинском, Лысьвенском, Чусовском, Оханском, Соликамском, Гремячинском, Добрянском, Горнозаводском, Красновишерском, Осинском, Очёрском, Октябрьском, Александровском, Берёзовском, Кочёвском, Ординском, Гайнском, Уинском, Карагайском и Кишертском муниципальных и городских округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 418 291 чел., погибших от инфекции — 8905.

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