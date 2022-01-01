В отношении ПАО «Т Плюс» возбуждено антимонопольное дело Компания препятствовала установке индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах Поделиться Твитнуть

В Пермском УФАС России в отношении ПАО «Т Плюс» возбудили антимонопольное дело. Поводом для него послужили жалобы коммерческих организаций, получавших от компании отказ в предоставлении технической информации, необходимой для установки оборудования для автоматического регулирования тепловой энергии в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) в многоквартирных домах Перми.

В ПАО «Т Плюс» заявили, что не считают целесообразным предоставлять такие данные, так как теплоснабжение домов осуществляется от центральных тепловых пунктов, где система автоматического регулирования и так предусмотрена.

В УФАС заявили, что законодательство не ограничивает собственников жилых помещений в их праве на установку дополнительного оборудования для регулирования тепловой энергии, и усмотрели в позиции теплоснабжающей организации незаконное препятствование потребителям в реализации такого права.

Рассмотрение антимонопольного дела назначено на 10 октября.

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