Елена Синица За первое полугодие в Прикамье по шести госпрограммам исполнение бюджета менее 40% В их числе «Градостроительная и жилищная политика» и «Развитие транспортной системы» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За первое полугодие 2022 года по шести госпрограммам исполнение расходов составило менее 40%. Об этом сообщил председатель Контрольно-счётной палаты (КСП) Геннадий Тушнолобов во время комитета краевого парламента по бюджету.

Так, по программе «Градостроительная и жилищная политика» исполнение составило 20,1%, «Развитие транспортной системы» — 27,1%, «Экология» — 28,5%. Кроме этого, низкое исполнение по программам «Развитие информационного общества» — 32,6%, «Экономическая политика и инновационное развитие» — 34,7%, «Пермский край — территория культуры» — 36,4%.





Если говорить об исполнении бюджета по ведомствам, то в аутсайдерах оказались минимущества — 8,2%, госинспекция по охране объектов культурного наследия — 21,4%, минЖКХ — 22%, министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок — 22,1%, минтуризма — 22,3%.

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